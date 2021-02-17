Deniz Çoban: Yabancı hakem değil, yabancı MHK tartışılmalı

Türkiye’de yabancı hakem gelsin tartışması var ama bence yabancı hakem değil, yabancı MHK tartışılmalı. Yunanistan, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde yabancı MHK başkanları görev yapıyor. Bizde de neden olmasın? Türkiye’nin dinamiklerini bilmeyen, küçük-büyük takım kavramıyla tanışmamış, takımlara ve hakemlere eşit mesafede, ulaşmak isteyen kulüp ya da hakemin kolayca ulaşamayacağı yabancı bir MHK başkanı. Yanındaki icracı üyeleri de mutlaka yabancı olmalı. Yol göstersin diye yanına Türkiye’den bir akıl hocası vermeden… Kısa zamanda geleni yoldan çıkartıp, bizim zihniyetimize dönüştürmesin diye… Ne dersiniz? Her şeyi denedik çözüm olmadı, belki de bu adımla bir çözüm buluruz!
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