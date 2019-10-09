Deniz Çoban: Türk futbolunda tek sorun hakemler mi?

Bu haftaya kadar futbol adına konuşacak konumuz olmayınca, sürekli hakem kararlarını konuştuk. Hakemler de bize yeterince malzeme verdiler. Futbolumuz tel tel dökülüyor, düzeltilecek o kadar çok konu var ama biz sadece hakemlerin kendilerini düzeltmelerini bekliyoruz. Herkes adalet bekliyor ama herkes adalet sadece kendisine işlesin istiyor. Lehine hata yapılanlar aynı dakika kafasını kuma gömüyor. Her düdüğe itiraz, her karara isyan var!
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9 soruda ‘yargı paketi’
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…
Suriyeli Kürt yetkili: Savunma hattı oluşturmak için Şam’la görüşebiliriz
ABD’nin Türkiye sınırındaki bölgeden tamamen çekilmesi durumunda oluşabilecek güvenlik boşluğunu doldurmak isteyen Kürt yetkililer Şam ve Rusya ile görüşmelere başlamak istediklerini belirtti.
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam
16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Reuters: Türkiye, Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu
Suriye’nin kuzeyine yönelik sınır ötesi harekat başlatmaya hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye arasında lojistik destek için kullanılan geçiş noktalarını vurarak kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.
Gezi davasında Mücella Yapıcı: Gezi’nin önemini son depremde gördük
Mücella Yapıcı mahkeme başkanı Mehmet Perk’in sorularını yanıtlarken Gezi Parkı alanı için “Ne kadar önemli olduğunu son depremde de gördük. Sadece ağaç değil, depremde hastane kurabileceğimiz tek alan” dedi.