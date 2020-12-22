Deniz Çoban: Özkahya ve Kalkavan atamaları ateşi körüklemek gibi olmuş

Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, Fatih Terim’in oyundan atılmasıydı. Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın da bu konu üzerinde konuşarak kendi üzerinden yapılan kıyaslamalara isyan etti ve çok sert cümleler sarf etti.

Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde iki kez sahadan ihraç edilmiş. İki maçta da onu sahadan atan hakem Halis Özkahya (2017-2018 Konyaspor – Kayserispor / 2019-2020 Kasımpaşa – Malatyaspor). Tam da ‘atıldı / atılmadı’ tartışmalarının olduğu haftada, Beşiktaş maçına Halis Özkahya’yı atamak, ateşi körüklemek gibi olmuş!

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Diğer yandan, Galatasaray’ın, “Bizim maçımıza vermeyin!” diye ismen hedefe koyduğu bir hakemi, Galatasaray’ın hakemlerden şikâyet ettiği bir haftanın ardından (Mete Kalkavan’ı) Galatasaray’ın maçına atamak ve bu iki atamayı da aynı haftaya denk getirmek de ekstra meziyet ister sanırım…

Deniz Çoban’ın yazısı