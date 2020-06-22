Deniz Çoban: Ne dünyada ne de Türkiye’de yakın zamanda verilmiş böyle bir karar hatırlıyorum

Son saniyede gelen Gaziantep’in golünden önce Okan’ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu için çalmış olduğu endirek kararı kuralara göre doğru. Ancak ne dünyada ne de Türkiye’de yakın zamanda verilmiş böyle bir karar hatırlamıyorum.

Son saniyede gelen Gaziantep’in beraberlik golü öncesinde Okan’ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu için çalmış olduğu endirek kararı kuralara göre doğru. Ancak ne dünyada ne de Türkiye’de yakın zamanda verilmiş böyle bir karar hatırlamıyorum. Yani pek örneği yok. Pozisyon sonrasında verilen penaltı da doğru karardı.

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Deniz Çoban’ın yazısı