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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: MHK’da atama prensibi falan kalmamış; artık günü kurtarmaya bakıyorlar

Dört zirve takımının maçına da 4 FIFA hakemi atanmış. MHK 30 haftada yeni bir söz söyleyemediğini ikrar etmiş, “Gençleştiriyoruz!” diye çıktıkları sezonda, sezon başı yok saydığı tecrübelilere bel bağlamış görünüyor. Liderin maçına Cüneyt Çakır atandı. Çakır’ın ligde hakem olarak görev yaptığı son maç yine bir Beşiktaş maçı. MHK’da atama prensibi falan kalmamış belli ki! Artık günü kurtarmaya bakıyorlar.

Deniz Çoban’ın yazısı

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