Deniz Çoban: MHK bu hafta hayli riskli atamalara imza atmış

Galatasaray maçına tecrübesiz Erkan Özdamar atanmış. 2. kez büyük maçı yönetecek olan Özdamar’ın zorlanması kaçınılmaz olacaktır. Fenerbahçe’nin maçında ise geçen hafta N’Sakala’nın formasından çekildiği pozisyona ‘devam’ diyen ve çok net penaltıyı veremeyen Halis Özkahya atanmış. Demek ki devam kararında haklıymış! Beşiktaş’ın sınavında ise, Erzurum maçında vasat görüntü veren Yaşar Kemal Uğurlu var. Trabzonspor maçında da sakatlıktan yeni çıkmış Zorbay Küçük’ü izleyeceğiz. MHK bu hafta hayli riskli atamalara imza atmış.
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Mahkeme, Berberoğlu’nun fezlekesine yapılan itirazı reddetti
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı ‘düzeltilecek bir husus olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.
Mezunlardan video: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir
Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), “Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir” diyerek ‘kayyım rektör’ protestolarına destek mesajı yayınladı ve bir imza kampanyası başlattı.
Görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanı Demir tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek adına yazılama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler için dün Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen ve müdahale sonrası gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.