Deniz Çoban: MHK bu hafta hayli riskli atamalara imza atmış

Galatasaray maçına tecrübesiz Erkan Özdamar atanmış. 2. kez büyük maçı yönetecek olan Özdamar’ın zorlanması kaçınılmaz olacaktır. Fenerbahçe’nin maçında ise geçen hafta N’Sakala’nın formasından çekildiği pozisyona ‘devam’ diyen ve çok net penaltıyı veremeyen Halis Özkahya atanmış. Demek ki devam kararında haklıymış! Beşiktaş’ın sınavında ise, Erzurum maçında vasat görüntü veren Yaşar Kemal Uğurlu var. Trabzonspor maçında da sakatlıktan yeni çıkmış Zorbay Küçük’ü izleyeceğiz. MHK bu hafta hayli riskli atamalara imza atmış.

Deniz Çoban’ın yazısı