Deniz Çoban: MHK başkanından ekibini revize etmesi istenmiş; o da istifa etmiş

Son 1 ay içinde görüştüğüm TFF’de yetkili ağızların hiçbirinden ve yakın zamanda birkaç kez telefonla irtibat kurduğum, Zekeriya başkanın kendisinden istifayla ilgili bir sinyal almamıştım. (…)

Dahası TFF sitesinde istifa haberi yayınlanmadan 2 saat önce MHK toplantı yapmış ve önümüzdeki sezon görev yapacak hakemleri ve gözlemcileri belirlemişti. Ne olduysa o ‘iki’ saatte oldu ve Zekeriya Alp istifa etti. Elde ettiğim bilgilere göre Zekeriya Başkan’dan kuruluyla ilgili bir tasarrufta bulunulması ve ekibini revize etmesi istenmiş. Zekeriya Başkan da, “Ekibimle geldim, ekibimle giderim!” diyerek istifa etmiş.

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Deniz Çoban’ın yazısı