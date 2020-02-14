Deniz Çoban: ‘Kural hatası vardır ama maçın gidişatını etkilememiştir, tekrar gerekmez’ denseydi daha doğru olurdu

Maçta kural hatası olmadığı kararı alındı ancak hangi kurala, talimata göre hareket edildiği belirtilmedi. Karar, TFF Yönetimi’nin 15 üyesinin oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındı onu bile öğrenemedik. Beşiktaş, IFAB’tan gelen tavsiye kararını sordu. Ancak IFAB bu konularla ilgili görüş belirtmez…

TFF ‘Kural hatası yoktur!’ dedi fakat ayrıntıya girmedi. Kararı alırken hangi kural, talimat, görüşe riayet ettiklerini duyurmadı. İşin ilginç tarafı, TFF yönetiminin 15 üyesinin oylamasıyla oluşan karar, oy birliğiyle mi alındı yoksa oy çokluğuyla mı alındı, onu bile öğrenemedik. (…)

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Beşiktaş maçında ciddi bir hata yapılarak hakem atışı yanlış yerden, yanlış takım için yapılıyor. TFF, “Kural hatası vardır ama maçın gidişatını etkileyen bir hata değildir, tekrar gerekmez” deseydi, bence daha çok kabul gören bir karar olurdu.

Deniz Çoban’ın yazısı