Deniz Çoban: Kırmızı kart yanlış, penaltı doğru karar

Hakem açısından zor ve birçok kritik pozisyonun yaşandığı bir maç oldu. Hakemin doğru kararlarının yanında önemli yanlışları da oldu. 41’de Guiherme’nin gördüğü ikinci sarı kart yanlıştı. Trabzonsporlu oyuncunun rakibine teması en fazla bir faulü gerektirirdi ama asla sarı kart olmazdı. VAR gereksizdi 51’de Trabzonspor lehine çaldığı penaltı düdüğünde, Zorbay Küçük yanılmadı.

Deniz Çoban’ın yazısı