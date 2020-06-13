Deniz Çoban: Kırmızı kart yanlış, penaltı doğru karar

Hakem açısından zor ve birçok kritik pozisyonun yaşandığı bir maç oldu. Hakemin doğru kararlarının yanında önemli yanlışları da oldu. 41’de Guiherme’nin gördüğü ikinci sarı kart yanlıştı. Trabzonsporlu oyuncunun rakibine teması en fazla bir faulü gerektirirdi ama asla sarı kart olmazdı. VAR gereksizdi 51’de Trabzonspor lehine çaldığı penaltı düdüğünde, Zorbay Küçük yanılmadı.
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Yolları Türkiye’den geçen İranlılar
İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.
Sanayi üretimi nisanda yüzde 31.4’le çakıldı
Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 azaldı.
Sevda Noyan hakkında altı yıl hapis istemiyle iddianame
Yazar Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditle ilgili iki kişi hakkında iddianame
Hrant Dink Vakfı’na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş’in zincirleme halinde ‘tehdit’ suçundan yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Ersin Başkan’ın da iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.