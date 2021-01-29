Deniz Çoban: Kadıköy’de oynanacak derbi için en büyük aday Cüneyt Çakır

İki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak derbi için en büyük adayın Cüneyt Çakır olduğu bu hafta atamalarının şifrelerinde yer alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçında belli ki düdük ona teslim edilecek. Diğer yandan, Süper Kupa finali sonrası, Okan Buruk’un “Çakır varken, başka hakem neden bu maça atandı?” söyleminin üzerine Başakşehir maçına Çakır’ın atanması şık durmamış.
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Başarı iyi güzel ama mühim olan mutluluk
Başarılı olmak lafı bana biraz karşılıksız geliyor. Başarı göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre başarılı? Ama mutlu olmak derseniz, bunu size harika tarif edebilirim.
Genom dizinini internete yüklemek: ‘Corona’ aşısında başarı nasıl geldi?
Virüsün ve neden olduğu hastalık tablosunun tanımlanması ilgili aşamaları, birer kuantum sıçraması şeklinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.
‘Corona’yı atlatan hemşire: Pozitif çıkınca aklıma sadece sekiz aylık oğlum geldi
Adana’da, ‘corona’ya yakalanan Çukurova Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşiresi Halime Yıldız sağlığına kavuştu. Yıldız, test sonucu pozitif çıkınca aklına sadece sekiz aylık bebeğinin geldiğini onu görememenin çok zor olduğunu anlattı.
Anne-babasını ‘siyanürlü şerbet’le öldüren gence iki kez müebbet hapis cezası
İzmir’de annesi ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürdüğü, kardeşini de içmeye zorlayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mahmut Can Kalkan’a (22) iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Kılıçdaroğlu: İhvan logosunu panoya koyup fotoğraf veriyorsa, bu kişi memur değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘militan’ın sözlük anlamını ifade ederek, “Bir Milli Eğitim Müdürü, İhvan’ın yaptığı hareketi, logosunu arka tarafındaki panoya koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil” dedi.