Deniz Çoban: Kadıköy’de oynanacak derbi için en büyük aday Cüneyt Çakır

İki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak derbi için en büyük adayın Cüneyt Çakır olduğu bu hafta atamalarının şifrelerinde yer alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçında belli ki düdük ona teslim edilecek. Diğer yandan, Süper Kupa finali sonrası, Okan Buruk’un “Çakır varken, başka hakem neden bu maça atandı?” söyleminin üzerine Başakşehir maçına Çakır’ın atanması şık durmamış.

Deniz Çoban’ın yazısı