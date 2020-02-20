Deniz Çoban: Halil Umut Meler’in en büyük handikabı…

(Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atanan hakem Halil Umut) Meler, kısa zamanda büyük adımlar atarak, hem tecrübe hem de kariyer olarak epeyce mesafe kaydetti ancak böyle bir derbi atmosferi yaşamadı. En büyük handikabı bu… Pozisyon ve skor şansı yanında olursa, oyunculara kendini kabul ettirebilirse, maçın kontrolünü eline alabilirse; başarılı olabilir. Aksi bir durumda ilk çaldığı düdükten itibaren, yükselen atmosferde tecrübesizliğinin kurbanı olabilir. Çok dikkatli olması gerekir.

Deniz Çoban’ın yazısı