Deniz Çoban: Hakemler Riva’da kampta; gözlemciler TV başında görev yapacak

Hakemlerin Riva kampı başladı. Öncelikle belirtelim… Bu karantina kampından öte; bir moral, motivasyon ve fiziksel hazırlık kampı. (…)

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kampa start verilecek. Kamp 21 Haziran’a kadar sürecek. Bu 15 günlük sürede 2 hafta maçlar oynanacak ve hakemler kamptan maçlara gidip, tekrar kampa dönecekler. Bazı günler çift, bazı günler tek antrenmanla lige hazırlanacak hakemler; 26 kişilik iki gruba ayrıldılar. Bu iki grup farklı zamanlarda aynı programa tabi tutulacaklar. Neredeyse birbirlerini hiç göremeyecekler. (…)

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Bu zorlu süreci aşmak için alınan bu kararlara saygı duymamız gerekir diye düşünüyorum. Hakemlerin maçın oynanacağı şehre bir gün önceden gitme mecburiyeti de kaldırılırken, radikal bir kararla gözlemcilerin ise stada gitmeden evlerinde TV başında görev yapmalarına karar verilmiş.

Deniz Çoban’ın yazısı