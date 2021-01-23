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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Hakem atamaları riskli

Sahadaki hakemlerin çaldığı düdükler, elbette hakem performanslarının en belirleyici unsuru… Fakat doğru maça doğru hakemi bulup atamak ve eğitimlerde hakemlere yerinde/etkili mesajlar verebilmek de başarının temel aşaması. Hatırlayalım. Bazı haftalarda, ‘Genç yüzleri kazanma’ arzusunda ölçü kaçınca iş nerelere gitmişti. Hem genç isimler yıpranmış hem de MHK zor durumda kalmıştı. İlk yarının son haftasında bir-iki isim dışında tecrübeli hakemler tercih edilmiş. Galatasaray’ın zorlu Malatya deplasmanına Türkiye’nin 2 numaralı hakemi Ali Palabıyık atanarak risk alınmamış. Ancak aynı tespiti zirvenin diğer iki takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının hakemleri için yapamayacağım.

Deniz Çoban’ın yazısı

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