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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Dün gece VAR mesaisi yoğundu

Halis Özkahya dün gece VAR’la doğruları buldu. Önce Eljif’in sayılmayan golünde hatadan dönüldü, daha sonra İsla’nın golü haklı olarak iptal edildi. Özkahya’nın tek hatası Veysel’i atmamak oldu.

Dün gece, VAR mesaisinin yoğun olduğu bir geceydi.

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20 ’de Elif’in golünde, Dirar top kaleye girmeden ayağını uzattı. Yardımcı hakem golü vermedi ama VAR müdahalesiyle doğru bulundu.

40. dakikada İsla ’nın gol vuruşundan önce, Soldado ’nun topa bir hamlesi var. Topa dokunamıyor ancak kaleci Soldado ’nun bu hamlesinden etkileniyor. Dolayısıyla VAR müdahalesiyle gol iptali doğru.

Deniz Çoban’ın yazısı

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