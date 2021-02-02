Deniz Çoban: Cüneyt Çakır’ın bu maç için favori

Bu haftanın atamalara bakarak, hafta sonu Kadıköy’de oynanacak derbi maçının hakemi ile ilgili de fikir sahibi olabiliyoruz. Gerçi haftanın VAR görevlendirmelerini gördükten sonra daha net bir fikre sahip olabiliriz ancak şimdilik görünen Cüneyt Çakır’ın bu maç için favori olduğu… Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçını kusursuz atlatan Halil Umut Meler “Ben de varım!” mesajını MHK’ye gönderdi. MHK’nın eli güçlendi. Öyleyse: “Derbi için favori Çakır, plase Meler!” diyebiliriz.

Deniz Çoban’ın yazısı