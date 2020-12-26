Deniz Çoban: Bu karar tamiri mümkün olmayacak sorunları da beraberinde getirdi

Rafael’in gördüğü kartı Disiplin Kurulu iptal etti. Bu iptale dayanak olarak da disiplin talimatının 86/2. ve 86/3. Maddesi gösterildi.

Fakat ‘Şahısta hata’ konusu asla Rafael olayını kapsayan bir durum değil. Hakemin sahadaki algısı faulü Rafael’in yaptığı yönünde. Rafael temas etmiyor olsa bile pozisyonun içinde. Hakem yanılıyor. Rakibine temas ettiğini düşünüyor. Temas olmasa da kontrolsüz olarak kaydığını da düşünebilir. Yine kart gösterebilir. Hakemin sahadaki algısı bu! 1 metre ceza sahası dışındaki pozisyona ceza sahası içinde penaltı verilmesi gibi… Oyuncuyu Skrtel’in düşürmüş olmasının önemi yok. Hakem Skrtel’i de görüyor ama faulü Rafael’in yaptığını düşünüyor. Bu kararla Disiplin Kurulu kendini hakem yerine koymuştur. Bu karar ileride tamiri mümkün olmayacak sorunları da beraberinde getirmiştir.

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Deniz Çoban’ın yazısı