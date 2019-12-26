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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Bu haftanın atamalarına bakınca MHK’nin çok zorlandığını görebiliyorum

Bu haftanın atamalarına bakınca MHK’nin çok zorlandığını görebiliyorum. MHK üyeleri görevlendirmeleri yapıp arkalarına yaslandığında, kendileri de bu atamaları beğenmemişlerdir. Ama yapacakları çok başka bir şey de yok. Kadro belli. Kadro yetenek ve sayı olarak sınırlı… Kulüplere hakem beğendirmek, performansı yüksek hakem bulmak, uygun maça uygun hakemi yerleştirmek bu kadroyla mümkün olmuyor. Maçın bitirin de hakem sağlamsa, diğerin de VAR sağlam tutuluyor. Ortaya böyle bir atama listesi çıkıyor.

Deniz Çoban’ın yazısı

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