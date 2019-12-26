Deniz Çoban: Bu haftanın atamalarına bakınca MHK’nin çok zorlandığını görebiliyorum

Bu haftanın atamalarına bakınca MHK’nin çok zorlandığını görebiliyorum. MHK üyeleri görevlendirmeleri yapıp arkalarına yaslandığında, kendileri de bu atamaları beğenmemişlerdir. Ama yapacakları çok başka bir şey de yok. Kadro belli. Kadro yetenek ve sayı olarak sınırlı… Kulüplere hakem beğendirmek, performansı yüksek hakem bulmak, uygun maça uygun hakemi yerleştirmek bu kadroyla mümkün olmuyor. Maçın bitirin de hakem sağlamsa, diğerin de VAR sağlam tutuluyor. Ortaya böyle bir atama listesi çıkıyor.
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‘Küçük Kadınlar’ı anlama kılavuzu
2019 yılı aralık ayının son günlerinde ABD ve Britanya’da milyonlar, ‘Küçük Kadınlar’ı izlemek için sinemalara koşacak. ABD’li Louisa May Alcott’un yazdığı aynı adlı roman, neredeyse her yeni jenerasyon için filme çekildi.
Yavaş, kendisine ‘cahil adam’ diyen Sinan Aygün’e tazminat davası açtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında, katıldığı TV programında kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle 50’şer bin liralık iki tazminat davası açtı.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında patlama: İki işçi öldü, biri ağır yaralandı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı.
Bu kitap Leon Bahar’a ölümünden 71 yıl sonra bir hakkın teslimi
”Her şeyin bir zamanı vardır, her şey zamanını bekler…’’ Bu sözü, kitabımın kahramanı Leon Bahar’ın kızı Tamar Bahar’dan tam 16 yıl boyunca hemen her gün duydum. 2017 Ağustosu’nda onu aniden kaybettiğimde, tam da söylediği gibi zamanının geldiğini hissederek yazmaya başladım.
Erdoğan Tunus’tan seslendi: Libya’dan davet gelirse adımımızı ona göre atarız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile görüştükten sonra Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruyu, “Davet gelirse adımımızı ona göre atarız” diyerek yanıtladı. Erdoğan, böylece geçmişte de sarfettiği “Gerekirse Libya’ya asker göndeririz” tezini bir kez de Tunus’ta dile getirmiş oldu.