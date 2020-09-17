Deniz Çoban: Bu hafta 10 maçın dokuzunda yine eski yüzler sahada olacak

İlk hafta, Serdar Tatlı’nın yeni yüzlere görev verme eğiliminde olduğuna dikkat çekmiştim. İkinci haftaya başlarken, bu görüşüm boşa çıktı. Yanıldım. Bu hafta 10 maçın 9’unda yine eski yüzler sahada olacak. Tek yeni yüz: Erkan Özdamar… Tüm kamuoyu sahalarda yeni isimleri görmek istiyor ama MHK şimdilik bu işi ağırdan alıyor.

hafta itibariye görevlendirilen 40 yardımcı hakem arasında bir tane yeni isim yok. Ki yardımcı hakemin en kritik sorumluluğu ofsayt kararları. Onu da VAR zaten çözüyor. Bu tutuculuk neden?

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Deniz Çoban’ın yazısı