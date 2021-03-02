Deniz Çoban: Asıl sorun, MHK ile hakemler arasındaki güven sorunu

Atamalarıyla hakemlere adaletli olduğunu hissettiremeyen MHK, hakemler arasındaki çalışma barışını bir türlü sağlayamıyor. Kısaca asıl sorun; bizlerden, kamuoyundan önce; MHK ile hakemler arasındaki güven sorunu…

Bu saatten sonra, hangi hakem hangi maça atanırsa atansın; tartışılmaması mümkün değil. Hem hakemlerin performansı hem de takımların kaybetmeye tahammülü olmadığı için… Bu hafta zirve takımlarının maçlarında tecrübeli isimler var. Hepsi de tartışılır durumda. Gerçekten bu ortamda işleri zor. Allah hakem şansı versin demekten başka söyleyecek söz bulamıyorum.

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Deniz Çoban’ın yazısı