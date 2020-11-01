Deniz Çoban: Ankaragücü lehine penaltı verilmeliydi

Emre Güral’ın gördüğü sarı kartta hakem hata yapmadı. Pozisyonda acımasız ve yaralayıcı bir müdahale yoktu, sarı yeterliydi. Maçta tartışılabilecek tek pozisyon ceza sahası içinde Börven’in, Luyindama ile girdiği mücadelede yerde kaldığı ve akabinde ofsayt kararı verilen pozisyondu. (…)

Aynı anda birden fazla ihlal gerçekleşirse yaptırım, oyunu tekrar başlatma, fiziksel şiddet ve taktiksel etki açısından daha ciddi olan ihlali cezalandırır. Bu iki ifadeden yola çıktığımızda her ne kadar Börven ofsaytta olsa da, Luyindama daha ciddi bir ihlal yaptığı için Börven’in ofsayttı değil, Luyindama’nın faulü değerlendirilmeli ve Ankaragücü lehine penaltı verilmeliydi.

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Deniz Çoban’ın yazısı