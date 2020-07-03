Deniz Bulutsuz’un darp raporu: Vücudun çeşitli yerlerinde onlarca çürük

Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü’nden darp raporu aldı. Rapora göre, Bulutsuz’un vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandı, sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

Güven’in Bulutsuz’la 13 Haziran’da İstanbul’un Levent ilçesindeki evinde kavga ettiği, olayların bu sırada yaşandığı öne sürülmüştü.

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Sözcü’nün ulaştığı raporda, 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz’un abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0.3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

Fotoğraf: Sözcü

Kapsamlı rapor

Raporda Bulutsuz’un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Güven’le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: “Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; ‘Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum’ dedi.”

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Bulutsuz, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddetinin sürdürdüğünü söylemişti.