Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

AKP’nin kurucu ve eski genel başkan yardımcılarından, eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, altı haftadır akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HDP’den yapılan açıklamada, “Önceki dönem Mersin milletvekillerimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastanesi’nde yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” dendi.

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Fırat’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ı dün beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile ziyaret etmişti.

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

AKP’nin kurucu üyelerinden olan 8 Ağustos 1946 Adıyaman Kahta doğumlu Fırat, avukatlık, ihracatçılık ve çiftçilik yaptı.

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2014’te partisinden istifa eden ve 2015’te HDP’ye katılan Fırat, AKP’den 21’inci dönem Adıyaman, 22’nci dönem Mersin, 23’üncü dönem Adana milletvekili seçilmiş, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu ile canlı yayındaki ‘düello’ sonrasında 8 Kasım 2008’de AKP’deki görevlerinden üyeliklerinden istifa etmişti.

Fırat AKP’den Kürtçe ‘anadilde eğitim’ talebinin Erdoğan tarafından doğru bulunmaması nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.