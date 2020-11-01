Ortadoğu uzmanı, Britanyalı deneyimli gazeteci Robert Fisk hayatını kaybetti.

Cuma günü Dublin’deki evinde inme geçirdiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Fisk ertesi gün hayatını kaybetti.

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Fisk 1970’lerden bu yanda Ortadoğu hakkında haberler yapan Fisk kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.

New York Times’ın Britanya’nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri olarak tanımladığı Fisk, ABD ve İsrail’in politikalarını sert bir dille eleştirdiği yorumlarıyla tanınıyordu.

1976-1989 yılları arasında The Times için çalışan Fisk, sahibi Rupert Murdoch’la tartışması sonrası gazeteden ayrılmış ve The Independent için çalışmaya başlamıştı.

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İyi derecede Arapça konuşan deneyimli gazeteci El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin’le üç kez röportaj yapmıştı.