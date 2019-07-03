Deneyimli çalışanları ‘istihdam fazlası’ diye çıkaran TRT 1700 personel almış

TRT’de deneyimli çalışanlar ve sanatçılar dahil 169 kişi ‘istihdam fazlası personel’ diye başka kurumlara gönderilirken, taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden 1700 sözleşmeli personel alındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: mapio.net

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine göre, yeni bir ‘istihdam fazlası personel’ belirlemesi yapılarak, 420 kişinin daha kurumdan gönderilmesine karar verildi.

Reklam

Buna göre, TRT’nin açıklamasında ‘istihdam fazlası personel’in 2018 yılı temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlendiği belirtilirken, önergede bu durum ‘mobbing ve zorlama’ olarak değerlendirildi.

50 yıllık daire başkanlığı neden kapatıldı?

Önergede ayrıca, TRT’de 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nın kapatılarak, koordinatörlük yapılması ve TRT Parlamento Bürosu’nun da kapatılması gündeme getirilirken, bu kararların nedeni soruldu.

Sunucular tapu kadastrodan

Önergede son olarak ‘TRT’de spiker kadrosunda istihdam edilen pek çok personel yayına çıkarılmazken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden kuruma getirilen takip memuru ve araştırmacı kadrosundaki personele haber ve program sundurulduğu’ iddiası soruldu.