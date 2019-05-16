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Yaramazlara biraz batar!

Deneyimli başkandan kriz uyarısı: Türk belediyeciliği iflas etti

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘dün belediye başkanı seçilenlerin bugün görevi bırakmak istediğini’ belirterek devlet ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle belediyelere ayrılan payların düşmesi sonucu ‘çöp bile toplayamayacak hale gelen belediyelerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu’ öne sürdü.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Fotoğraf: bcekmece.bel.tr

‘1398 belediye iflasın eşiğinde’

Büyükçekmece Belediyesi’nin internet sitesinde Akgün’ün 2019 yılı mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumundaki konuşmasına yer verildi.

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Akgün, şunları söyledi: “Türk belediyeciliği iflas etmiştir. Dün belediye başkanı seçilip mührü alanlar bugün bırakmak istiyor. ‘Maaş veremiyorum, mazot alamıyorum’ diyorlar. Ben de diyorum ki çöp de toplayamayacaksınız. 2018’e kadar belediyelere devletten bu kadar vergi geliyordu. 6 milyon gelirken Büyükçekmece’ye 1 buçuklara kadar düştü. 1398 belediyeden bahsediyorum. Bu kadar pay gelirken devletin ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle her geçen gün aşağı düşüyor. 42 yıllık belediyecilik eğitimi alan Hasan Akgün bunu söylüyor. Hükümetimizin tamamının konuya vakıf olduğunu biliyorum. Defalarca rapor verdik. Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve iktidarın meselesidir. Belediyeler çökerse başka sorunlar başlar.”

1994’den beri Büyükçekmece’yi yönetiyor

1994 yılında ilk kez Anavatan Partisi’nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Hasan Akgün, 2002-2004’te Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı da yaptı. Akgün, 1996 yılında, ‘Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece’ konulu tezini bitirerek ‘doktor’ ünvanı almaya hak kazandı.

Akgün, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına getirdiği Mevlüt Uysal’a karşı Büyükçekmece’den CHP adayı olmuş ve yüzde 50.34 oyla kazanmıştı.

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