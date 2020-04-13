Deney safhasındaki Covid-19 aşısının denendiği ilk kişi olan Haller: Grip aşısından farksız, tarihi sürecin parçası olmak istedim

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan 44 yaşındaki Jennifer Haller’a, 17 Mart’ta deney safhasındaki Covid-19 aşısı yapıldı. İki çocuk annesi Haller’ın hayvanlarda umut vaat eden sonuçlar alınan, ‘mRNA-1273’ kod adlı aşının denendiği ilk insan olduğu belirtildi. Haller deneyimini, “Grip aşısından farksız” sözleriyle özetledi.

Fotoğraf: www.msn.com

ABD’deki Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ve biyoteknoloji firması Moderna Inc. tarafından geliştirilen aşı için 44 sağlıklı yetişkin gönüllü oldu. Deney sürecini tamamlayanlara 1100 dolar (7 bin 480 lira) ödenecek.

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Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün laboratuvarlarında denek olanlara 28 gün arayla iki doz verilecek ve sonrasında bir yıl izleme süresi olacak.

Bir firmada yönetici olan Haller Britanya’da yayımlanan Daily Telegraph’a konuştu. Haller, Facebook’ta denek olmak için gönüllü arandığına dair paylaşımı görünce bu tarihi sürecin parçası olmak istedi. Gönüllü olabileceğini bildirdikten birkaç gün sonra, 16 Mart’ta aşının deneneceği ilk insan olacağına dair mesaj alan Haller şunları söyledi: “Hepimiz salgın karşısında çaresizdik. Salgını durdurmak için yapacak bir şeyim yoktu. Sonra bu duyuruyu gördüm ve katkı sağlamak için fırsatı değerlendirmek istedim.”

O hiç düşünmeden adını yazdırsa da kocası, akrabaları ve arkadaşları deney aşamasındaki aşının risklerinden çekindikleri için konuya sıcak bakmadı.

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Haller onları nasıl sakinleştirdiğini şöyle anlattı: “Daha önce de çocuklarımız, kocam ve ben belirli çalışmalarda denek olmuştuk ancak bu apayrı bir şey, biliyorum. Sevdiklerimin endişesini bu aşıyla yeni tip corona virüsünün herhangi bir bileşeninin zerk edilmeyeceğini söyleyerek gidermeye çalıştım. Evet risk var biliyorum ama ben pozitif düşünen bir insanım.”

Aşı olurken çekilen fotoğrafının, ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın süresindeki siyasetiyle ilgili bir kampanya afişinde de kullanıldığını söyleyen Halller, “16 yaşındaki oğlum Hayden ve 13 yaşındaki kızım Ellison ünlü olmamın çok havalı bir şey olduğunu söylüyor” dedi.

Birkaç saniye süren aşının grip aşısından farksız olduğunu söyleyen Haller’den iki hafta süreyle gün gün belirtileri bildirmesi istendi. Önümüzdeki hafta ikinci doz yapılacak Haller, “İlk gün biraz ateşim vardı, ikinci gün kolumda ağrı oldu. Sonrasında ise her şey yolunda gitti. Tıpkı sıradan bir grip aşı gibi” dedi.

2021 ilkbaharına kadar izlenecek Haller, “Bu aşı mı bir diğeri mi bilinmez ama bu hastalığın aşısı mutlaka bulunacak” diyerek umutlu olduğunu dile getirdi.