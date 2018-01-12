Denetleyen yok mu? Ölen adamın ehliyetine fotoğrafını yapıştırıp otobüs şoförü olmuş

Antalya’da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan şoförün, iki yıl ölen başka bir şoförün ehliyetiyle otobüs kullandığı ortaya çıktı.

Trafik polisleri, bugün Muratpaşa ilçesindeki denetimde bir halk otobüsünü durdurdu.

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Durdurulan otobüsün şoförü F.B.’nin ehliyeti incelendi. Adamın 4 Kasım 2016’da hayatını kaybeden K.K.’ya ait sürücü belgesinin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp araç kullandığı anlaşıldı.

F.B.’nin ehliyetine 30 Temmuz 2011’de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle iki yıl el konulduğu öğrenildi.

F.B.’nin ceza süresinin bitiminde ‘Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi’ almadığından sürücü belgesinin verilmediği, sürücü belgesinin C sınıfı olduğu, otobüs kullanmak için yeterli olmadığı da tespit edildi.

F.B.’ye ceza kesildi, otobüs de trafikten men edildi.

F.B. hakkında ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.