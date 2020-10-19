Denetim yapan sağlıkçıya kafa atan eczane çalışanı gözaltına alındı

Aksaray’daki bir eczane çalışanı, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapan il sağlık müdürlüğü ekibinde yer alan sağlık çalışanına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı.
Olay, saat 12:00 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.
Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can C. (37), girdiği eczanede, bilinmeyen nedenle personelden Yılmaz K.’nın saldırısına uğradı.
Yılmaz K.’nın kafa atması sonucu başından yaralanan Can C., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.