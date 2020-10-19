Denetim yapan sağlıkçıya kafa atan eczane çalışanı gözaltına alındı

İfade özgürlüğü dersinde Muhammed peygamberin karikatürünü kullandıktan sonra hedef gösterilen ve daha sonra kafası kesilerek öldürülen ortaokul öğretmeni Samuel Paty’yi anmak için Fransa’nın dört bir yanındaki düzinelerce kasaba ve şehirde on binlerce insan dayanışma içinde toplandı.