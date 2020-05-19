Denetim yapan doktorun ‘corona’ testi pozitif çıktı: 50 berber ve çalışanları karantinada

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan berberleri denetleyen ekipte yer alan bir doktorun Covid-19 testi pozitif çıktı. 50 berber ve çalışanları 14 günlük ev karantinasına alındı.

Fotoğraf: DHA

Doktorun testi pozitif çıkınca ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı görevliler filyasyon çalışması yaptı. Doktorun, 100 iş yeri bulunan ilçede, 50 berberin denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe hıfzıssıhha kurulu berberler ve çalışanlarının karantinaya alınmasına ve hepsine test yapılmasına karar verdi.

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Karantinaya alınanlar arasında Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli de bulunuyor.

Testi pozitif çıkan doktorun Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki pandemi servisinde tedaviye alındı.