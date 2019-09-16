Denetim raporu: Kırtasiye malzemeleri ve araç-oda parfümleri ‘güvensiz’ çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri, ev ve araçlarda kullanılan parfümlerin yarısından fazlasının güvensiz olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu’na göre 2018’de farklı kurumlar 2017’ye göre 50 bin 286 düşüşle 182 bin 418 ürünü denetledi.

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Grafikler: ticaret.gov.tr

Denetimlerin 44 bin 916’sı gıdaya, 38 bin 792’si kimyevi ve organik gübrelere, 21 bin 780’i de elektrik ekipmanlarına yönelikti. Denetlenen ürünlerin yüzde 74’ü yerli, yüzde 26’sı ithaldi.

Denetimlerde en uygunsuz ve güvensiz grup yüzde 72’yle kırtasiye malzemeleri çıktı. Onu yüzde 68’le deterjanlar, yüzde 63.5’le de araç ve evlere kullanılan parfümler takip etti.

Ancak ithal mallarda ise tablo değişti. Buna göre ortam kokularının hiçbiri uygun bulunmadı. Parfümleri kırtasiyeyle kazanlar izledi.

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Geçen yıl güvensiz ürünlere 22 milyon 785 bin 954 lira para cezası uygulandı. Bu da 2017’ye göre denetlenen ürün sayısının az olmasına rağmen para cezalarının arttığını gösteriyor. Uygunsuz ürünler için verilen ceza da 125 milyon 53 bin 728 lira olarak kayda geçti.