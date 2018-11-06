Denetim raporları yayınlanmıştı: Sayıştay’da başkan yardımcısı değişti

Sayıştay’ın denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker’in görevden alındığı bildirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre 1992’den bu yana kurumda görev yapan Çöker’in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı.

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Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay, 2017 yılı denetim raporlarını geçen ay yayınlamış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama ortaya çıkmıştı.

Sayıştay geçen hafta da belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AKP’li belediyelerdeki usulsüzlükler kamuoyuna yansımıştı.