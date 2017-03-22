‘Denemedik bile’: Obradovic’e göre son üç dakikada ‘yapılmayan’ savunma maçı kaybettirdi 

Euroleague’in 27’nci haftasında Maccabi Fox’a son saniye basketiyle 81-79 mağlup olan Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, oyunun son üç dakikasında savunma yapmayı bıraktıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

‘Denemedik bile’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayan iki uzun Jan Vesely ve Ekpe Udoh’un yanlış hücum tercihleriyle oyundan düştüğünü dile getiren Obradovic, şöyle devam etti: “Maç başı avantaj bizdeydi ama karşılaşma sonu geri gelmeyi başardılar. Maçın sonucu son üç dakikada savunma yapmamamızla belirlendi. Savunma yapmayı denemedik bile. Kolay sayı şansı tanıdık. Hücumda aldığımız bazı kararlar bize zarar verdi. Atmosfer için taraftara teşekkür ediyorum. Önümüzde üç maç kaldı. Elimizden geleni yapacağız.”