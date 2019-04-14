Demre’de belediye 13.5 milyon liralık borcu afişle duyurdu: 10 milyon lira demişlerdi

Antalya’da Demre Belediyesi’nin yeni seçilen başkanı Okan Kocakaya, belediyenin mevcut borçlarını astırdığı afişle duyurdu. Kocakaya 2019 bütçesi 20 milyon lira olan belediyenin 13.5 milyon lira borcu olmasını “Tam bir çelişki” ifadeleriyle yorumladı.

Fotoğraf: DHA

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediyenin borçlarını belediyeye astırdığı afişle duyurdu. Afişte yer alan bilgilere göre Demre Belediyesi’nin kredi borcu 3 milyon 910 bin 769 lira 49 kuruş, firmalara olan borcu 6 milyon 520 bin 551 lira 69 kuruş, kurumlara olan borcu 2 milyon 670 bin 315 lira 93 kuruş olmak üzere toplam 13 milyon 754 bin 315 lira 93 kuruş olduğu belirtildi. Belediyenin kasasında net olarak 289 bin 538 lira 58 kuruş bulunduğu belirtilirken, buna göre Demre Belediyesi’nin net borcunun 13 milyon 464 bin 655 lira 35 kuruş olduğu kaydedildi.

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Devir teslimde 10 milyon demişlerdi

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Görev devir teslimi sırasında borcun 10 milyon lira olduğu kamuoyuna açıklandı. Ama yaptığımız ilk incelemede borcun 13.5 milyona yakın olduğunu gördük. Bunu kamuoyuna duyurma gereği duydum. Daha yeni borçların ortaya çıkmasından korkuyorum. Önümüzdeki günlerde daha detaylı ve birçok konuda açıklama yapacağım. Belediyenin 2019 yılı bütçesi 20 milyon lira olarak kabul edilmiş. Ödenecek borç 13.5 milyon lira. Tam bir çelişki.”