Demokratlar’ın Güney Carolina ön seçimlerinde Biden rakiplerini geride bıraktı

Eski başkan yardımcısı Joe Biden, Güney Carolina’da yapılan Demokratlar’ın ön seçiminde oyların yüzde 51’ni aldı.

Joe Biden

AP’nin haberine göre, ABD’de 3 Şubat’ta başlayan ön seçim takviminde dördüncü sırada yer alan Güney Carolina’da, daha önceki Iowa, New Hamsphire ve Nevada’daki ön seçimlerde varlık gösteremeyen Biden, Güney Carolina’da rakiplerini geride bıraktı.

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Oy sayım işlemleri halen devam ederken, ilk üç eyaletin ikisinde ipi göğüsleyen Senatör Bernie Sanders, Güney Carolina’da oyların yaklaşık yüzde 18’ini alabildi.

Milyarder iş adamı Tom Steyer’ın yaklaşık yüzde 15 ile üçüncü sırada götürdüğü oy sayımında, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ise yaklaşık yüzde 7 ile dördüncü sırada yer aldı.

Cumhuriyetçiler, yarıştaki adayları Başkan Donald Trump’a verdikleri desteğin bir göstergesi olarak Güney Carolina’da ön seçim yapmama kararı almıştı.

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Güney Karolina’daki ön seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Trump, “‘Uykucu Joe’ Biden’ın Güney Karolina’daki zaferi, ‘Mini Mike’ Bloomberg’in seçim kampanyasının sonuna işaret ediyor” dedi.

3 Mart kritik tarih

3 Şubat’ta Iowa’da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders’ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat’ta New Hamsphire ve 22 Şubat’ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia’nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da koltuğa oturacak.

Demokratların ön seçimlerinde kimler yarışıyor?

Demokratlar’ın ön seçimlerinde, Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Indiana’daki South Bend’in Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve İşadamı Tom Steyer gibi isimler yarışıyor.