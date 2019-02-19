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Yaramazlara biraz batar!

‘Demokrat sosyalist’ Bernie Sanders ABD başkanlığa yeniden aday

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a karşı Demokrat başkan adaylığını kılpayı kaybeden ‘demokrat sosyalist’ Bernie Sanders 2020 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

2016 seçimlerinde liberallerden ve gençlerden ciddi bir destek alan Sanders 2020 adaylığını Vermont Radyosu’nda şu sözlerle duyurdu: “Bunu önce Vermont halkı duysun istedim. 2016 seçim kampanyasında siyasi bir devrim başlatmıştık, şimdi bu devrimi ileriye götürmenin zamanı geldi.”

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‘Trum patolojik yalancı’

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ı da sert bir dille eleştirmeyi de ihmal etmedi: “Bence Beyaz Saray’ı bugün işgal eden kişi ülkemiz için bir utanç kaynağı. Bence kendisi patolojik bir yalancı… Ayrıca ırkçı, seksist, homofobi, yabancı düşmanı. Azınlıklar – genelde de kaçak göçmenler – üzerinden ucuz siyasi puan kazanan biri.”

ABD başkanlık yarışına bir Demokrat daha katıldı

ABD başkanlık seçimlerinde ‘demokratik sosyalist’ rüzgar: Bernie Sanders

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