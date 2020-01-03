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Yaramazlara biraz batar!

Demokrat senatör: Trump’ın İran’a savaş açma yetkisi yok

ABD Senatosu’ndaki iki siyasi kanattan muhalefetteki Demokratların temsilcisi Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre izni olmadan İran’a savaş açma yetkisinin olmadığını’ ve ‘İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kararından Kongre üyelerinin haberdar edilmesi gerektiğini’ söyledi.

Schumer, ABD Senatosu’ndaki konuşmasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Senatör Schumer, Trump’ın ‘Kongre (ABD Temsilciler Meclisi ve Senato) izni olmadan İran’a savaş açma yetkisinin olmadığını’ açıkladı. Schumer, şöyle dedi: “Bana göre, başkanın İran ile savaş için yetkisi yok. Ayrıca potansiyel bir düşmanlığa karşı ABD birliklerini uzun süreliğine bölgeye konuşlandırmak için sayısını arttırmak istiyorsa, Trump yönetiminin bunu önce Kongre’ye ve Amerikan halkına onaylatması gerekiyor.”

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Schumer ayrıca, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kararının uygulanmasından önce Kongre’deki siyasi kanat liderlerine bilgi verilmesi gerektiğini de ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ‘acil bilgilendirme’ istedi

Aralık ayı sonunda Trump’ın azledilmesi oylamasında önemli rolü bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani suikastı ile ilgili Trump yönetiminden ‘acil bilgilendirme’ istediği bildiriliyor.

ABC News’un haberine göre Pelosi, ABD saatine göre perşembe günü gece geç saatlere denk gelen saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürüldüğü hava saldırısının, ‘şiddetin daha da tırmanmasını provoke etme riski taşıdığını’ ifade etti.

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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Süleymani suikastı ile ilgili olarak ‘operasyondan önce bilgilendirildiğini’ açıkladı. Graham, Trump ile golf oynamak için gittiği Florida’da uçaktan indiği sırada ‘Potansiyel bir operasyon için bilgilendirildiğini’ söyledi.

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