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Yaramazlara biraz batar!

Demokrat Parti İstanbul seçimine katılmayacağını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimine katılmayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’taki seçimde DP adayı Ersan Gökgöz 25 bin 544 oy almıştı.

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Uysal kararı Twitter’dan paylaştığı şu mesajla duyurdu: “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız”

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