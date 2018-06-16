Demokrasiye inanmıyorlar ama: 14 selefi derneğin oyu AKP ve Erdoğan’a

Selefi İslam inancını benimseyen 14 dernek ortak bir açıklama yaparak 24 Haziran seçimlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek ilan etti.

Birgün gazetesinin haberine göre, ‘Beyanname‘ başlıklı açıklama, 14 dernek adına Ebu Said Yarpuzlu Mehmet Balcıoğlu tarafından Facebook’ta yapıldı.

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Açıklama şöyle: “Geçmişte dinimize yapılan düşmanlığı, vatanımıza yapılan ihaneti, halkımıza yapılan zulmü bir daha yaşamamak için. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Mısır gibi olmamak için. 16 senelik kazanımlarımızı heba etmemek için. Dahili, bölgesinde, İslam aleminde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek için. Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz.”

Ebu Said Yarpuzlu daha sonra Facebook hesabından şu açıklamayı yapma gereği de duydu: “Biz hiçbir zaman demokrasiyi tasvip etmedik. Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik. Onunla şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi. Biz hiçbir zaman şeriatın geleceğini beklemedik, zira gittiğine inanmadık.”