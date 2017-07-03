‘Demokrasi nöbeti’ni örnek gösteren CHP: Sokakta adalet de aranabilir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin yıldönümünde ‘demokrasi nöbeti’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Adalet Yürüyüşü’nü de gündeme almasını istedi.

Parti Meclisi’nde 15 Temmuz’un yıldönümüyle ilgili de değerlendirmede bulunulduğunu dile getiren Tezcan, partisinin sık sık ifade ettiği ‘iki darbe’ tezini tekrarlayarak, “Biz iki 15 Temmuz olduğunu biliyoruz. Birisi halkın 15 Temmuz’u diğeri Saray’ın 15 Temmuz’u. Halkın 15 Temmuz’unu Saray’ın 15 Temmuz’una feda etmeyeceğiz. Halkın 15 Temmuzu’nun gündemi demokrasi. Halk 15 Temmuz’da demokrasiyi savunmak için canı pahasına direndi. Saray’ın 15 Temmuzu ise ne yazık ki 20 Temmuz darbesi, fırsatçılık. Halkın 15 Temmuz’unu yok etme çerçevesinde, Saray 20 Temmuz OHAL darbesini gerçekleştirdi. Biz halkın 15 Temmuz’una sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Demokrasi nöbeti güzel bir şey’

Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın’ın bu yıl tekrar yapılacağını duyurduğu ‘demokrasi nöbetleri’ne değinen Tezcan, “Demokrasi nöbeti güzel bir şey ama biraz önce söylediğim gibi halkın 15 Temmuz’unu yok edip, Saray’ın 15 Temmuz’unun darbeci anlayışı içerisinde bir nöbet organizasyonundan demokrasi çıkmaz. Halkın 15 Temmuz’unu temsil edecek demokrasi nöbetlerinden memnun oluruz” diye konuştu.

‘Adalet Yürüyüşü’ de gündeme alınmalı’

Nöbetlerde sokakta demokrasinin arandığını, aynı şekilde adaletin de aranabileceğini söyleyen Tezcan, şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ın veya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün demokrasi nöbeti çağrısı yaparken, adalet yürüyüşünü de gündemlerine almalarını tavsiye ederiz. Adalet yürüyüşü için akla gelmedik şeyleri söyleyenlerin sokaklarda demokrasi nöbeti tutma ihtiyacı hissetmeleri önemli bir gelişmedir. Demek ki sokaklarda demokrasi aranabiliyor. O halde sokaklarda adaletin aranabildiğini de anlamaları gerekir. Demokrasiyi katledenlerin demokrasi nöbeti çağrısı yapmalarının samimiyetinin takdirini de sevgili milletimize bırakıyorum.”