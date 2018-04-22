‘Demokrasi kazansın’: Seçime katılabilsin diye 15 CHP’li İYİ Parti’ye geçiyor

CHP’li 15 milletvekili genel seçimlere katılmasının önündeki engeli kaldırmak üzere İYİ Parti’ye geçiyor.

CHP’nin kararı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın bir grup milletvekiliyle Meclis’te düzenlendiği basın toplantısında duyuruldu.

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Altay, demokrasinin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmadıklarını, toplumda daha fazla kutuplaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek parti olarak ‘demokrasi ayıbı’na karşı demokrasi arayışını sürdüreceklerini söyledi.

“Demokrasinin kazanması için bu adımı atıyoruz” Altay, 15 milletvekilinin CHP’den istifa edip ‘demokrasi için’ İYİ Parti’ye katıldığını söyledi. CHP’li yönetici, “Türkiye ve demokrasimize hayırlı olsun. Arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır” diye konuştu.

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‘Gerekli her adımını atarız’

Altay, vekillerin yaptığı işi ‘tarihi bir sorumluluk ve görev’ olarak tanımlarken “Tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır” dedi.

CHP’li grup başkan vekili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır. Bu tuzak dünkü YSK’daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar, her seçimde kolaylıkla verilir. Kurulun bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu gösteriyor. 81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz. Er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz. 15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye’yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran’a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır.”

Akşener Meclis’e

Böylelikle İYİ Parti hem seçim sürecinde hazine yardımından faydalanabilecek, TBMM’de grup kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşarak milletvekilliği seçimlerine katılmasının önündeki olası engelleme kararının önüne geçilecek.

Mevcut beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin grup kurması için toplam 20 milletvekiline ulaşması gerekiyordu.

Bir partinin genel seçimlere katılabilmesi için ya TBMM grubu bulunması ya da Türkiye genelinde yüzde 50’lik örgütlenme seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Seçime katılma hakkı olmayan parti resmi olarak ittifak da yapamıyor.

İYİ Parti’ye geçecek CHP’liler

İYİ Parti’ye katılacak 15 isim şöyle: Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse.