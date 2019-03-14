Demiryolunda yine sıkıntı: Ankara’da yük treni raydan çıktı

Ankara’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken hatta yaklaşık iki saat sefer yapılamadı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi’nin üzerinde meydana geldi. Sincan’dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük tren geçidin üzerinde ilerlediği sırada yakıt dolu dört vagon, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu.

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İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan lokomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından ulaşım saat 03.30 sıralarında normale döndü.

