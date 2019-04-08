Demirtaş’tan yerel seçim yorumu: İktidar bloğu için hezimet

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının iktidar bloğu için ‘hezimet’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: HDP

Edirne Cezaevi’den DW Türkçe muhabiri Gazel Acar’ın sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan Demirtaş, seçimin adil ve eşit koşullarda yapılmadığını ifade etti.

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Medyanın yüzde 95’inin iktidarın kontrolünde olduğunu ve devlet imkanlarının kullanıldığını belirten Demirtaş, HDP ile muhalif partilerin baskı ve tehdit altında seçim kampanyası yürüttüğünü dile getirdi.

Demirtaş, şöyle devam etti: “Tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir. Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum. Burada HDP’nin rolü belirleyici olmuştur. Bu başarıda, gece gündüz demeden fedakarca çalışan her arkadaşımın büyük bir emeği var. Başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere tüm seçmenlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP’nin başarısıdır, benim başarım olarak okunması yanlış olur. Çünkü ben de bir HDP’liyim.”

İl ve ilçe seçim kurullarının HDP dahil muhalefet partilerinin itirazlarını dikkate almayarak yasa dışı davrandığını aktaran HDP’li siyasetçi, Muş’ta ‘hilelerin ortaya çıkarılması halinde’ sonucun kendileri lehine değişebileceğine işaret etti.

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Demirtaş, yerel seçimlerin önemli olduğunu ancak her şeyin belirleyici konumda bulunmadığını vurguladı.