Demirtaş’tan yeni mesaj: Neden ‘umut forumları’ düzenlenmiyor?

HDP’nin eski eş başkanı, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ‘umut forumları’ düzenlenmesini istedi.
Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın mesajını yazar Ayşegül Tözeren Twitter hesabından paylaştı.
Tözeren, avukat Cihat Duman’ın Demirtaş’a görüştüğünü, HDP’li siyasetçinin “Neden umut forumları düzenlemiyor aydınlar?” dediğini kaydetti.
Vivet Kanetti, Belma Fırat, Cihat Duman ve Bilal Altan ile birlikte Edirne Cezaevi'ne gittik. Cihat Duman, Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş, görüşmesinde, "Neden umut forumları düzenlemiyor, aydınlar?" diye sormuş… pic.twitter.com/UDvRHTAe2y
— ayşegül 🌈 (@aysegultozeren) August 23, 2018