Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan yeni mesaj: Neden ‘umut forumları’ düzenlenmiyor?

 

HDP’nin eski eş başkanı, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ‘umut forumları’ düzenlenmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın mesajını yazar Ayşegül Tözeren Twitter hesabından paylaştı.

Reklam

Tözeren, avukat Cihat Duman’ın Demirtaş’a görüştüğünü, HDP’li siyasetçinin “Neden umut forumları düzenlemiyor aydınlar?” dediğini kaydetti.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...