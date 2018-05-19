Demirtaş’tan TRT sorusuna: Belki de benim için Cezaevi Radyo Televizyonu kurulur

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’ye çıkıp çıkamayacağına ilişkin “Belki de benim için Cezaevi Radyo Televizyonu kurulur” dedi.

HDP’nin yazılı açıklamasına göre, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR’nin sorularını cevaplayan Demirtaş, tutuklu olduğu için kampanya yürütme koşullarına sahip olmadığını, yalnızca avukatları ya da posta yoluyla dışarıya mesaj yollayabildiğini kaydetti.

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“Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm” diyen Demirtaş, seçmenlerin kampanyayı ‘omuzlaması’ durumunda dezavantajın en aza indirilebileceğini kaydetti.

HDP’li siyasetçi, “Cezaevinde olmanın avantajı yok. Öyle olsaydı emin olun diğer adaylar da kendilerini cezaevine attırırdı” dedi.

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TRT yerine CRT

Demirtaş, rakip adaylarına mesaj verirken TRT’ye çıkma konusuna da değindi: “(Rakiplerime) ‘Bu haliyle hanginiz kazanırsanız kazanın, gönül rahatlığıyla o koltuğa oturabilecek misiniz?’ diye sormak isterdim. En az birinin cevabını da tahmin edebilirim; ‘Evet oturabilirim, zaten hep ve adil olmayan koşullarda seçim kazandım ve çok rahat da oturdum koltuğa’ diyecektir. Ben yine de sormuş olayım. (TRT’ye çıkma meselesi) Bu konuda YSK’nın nasıl bir karar vereceğini henüz bilmiyorum. Belki de benim için özel olarak CRT (Cezaevi Radyo Televizyonu) diye bir kanal kurulur. Ben de merak ediyorum ne yapacaklarını.”

‘HDP’siz zafer mümkün değil’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ittifak konuşmadıklarını ifade eden Demirtaş, “Mevcut durumda HDP’siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?” sorusuna “HDP’siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de meydanlar da bunu gösteriyor” yanıtını verdi.

HDP’li siyasetçi, seçim güvenliğine dair endişelerini anlattı: “Biz HDP olarak seçim güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz, alacağız. Diğer partiler de bu konuda hazırlıklar yapıyor. Çok fazla endişeye gerek yok. Gençler sandık kurullarında görev almayı talep etmeli ve halkın iradesini korumalıdır. Bunu yaparsak hiç kimse seçim hilesi yapamaz. Asıl hile seçim kampanyasındaki eşitsizliklerdedir, OHAL koşullarının yarattığı baskılardadır.”

‘Barış için dua isteyeceğim’

Demirtaş, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yapacağı ilk icraatını “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmem için desteklerini ve dualarını isteyeceğim” sözleriyle anlattı.

Demirtaş seçilirse 16 Nisan referandumundaki değişikliklerin tamamının değişmesi için anayasa yapım sürecini destekleyeceğini ifade etti.

Demirtaş, hakkında yargılamaları şöyle özetledi: “Hakkımda şu ana kadar 102 soruşturma, 34 dava açıldı. 500 yıldan fazla hapis cezası ile yargılanıyorum. Suçlamaların tamamı siyasi demeç ve konuşmalarım hakkındadır. Ben bir tür siyasi rehineyim, tutuklu değilim. Şu ana kadar da hiçbir şekilde adil bir yargılama görmedim. Durumumu yargı değil, halkın siyasi mücadelesi belirleyecektir.”

Demirtaş, cezaevinin ‘hayaller dünyası’ olduğunu, en çok çocuklarını özlediğini kaydetti.