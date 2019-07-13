Demirtaş’tan Suruç katliamının dördüncü yılı için çizim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının dördüncü yılında katledilen 33 kişinin anısına resim gönderdi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

20 Temmuz 2015 tarihinde, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) organizasyonundaki gençlere yönelik yaptığı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi de yaralanmıştı.

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Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Suruç katliamının dördüncü yılında hayatını kaybeden 33 genci temsilen sanatçılardan onların düşlerini resmetme çağrısı yapmıştı.

Demirtaş’ın çağrıya destek amaçlı çizdiği resmi eşi Başak Demirtaş Twitter’dan şu mesajla paylaştı: “Selahattin, Suruç’ta katledilenler ve yaralananlar için BEKSAV’ın başlattığı çalışmaya destek sunmak amacıyla bu resmi gönderdi. Suruç ailelerine @beksav_’a ve tabi hepinize selamları vardı… ”