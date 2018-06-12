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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan sesli WhatsApp mesajı: Herkesin içi rahat olsun

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir aracılığıyla sesli bir WhatsApp mesajı gönderdi.

Fotoğraf HDP

Demirtaş’ın mesajını Ziya Pir, Twitter hesabından paylaştı: “Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize çok iyi bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın.”

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