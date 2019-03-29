Demirtaş’tan seçmenine ‘son dakika’ mesajı: Tartışmayı unutun, sandığa gidin

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçime kısa süre kalan yayınladığı mesajında, günlük siyasi tartışmaların bir kenara bırakılarak HDP’nin stratejisinin dikkate alınmasını istedi.

Fotoğraf: HDP

HDP, 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehirde aday çıkmayacağını açıklamış, bu kentlerde ‘AKP’ye kaybettirecek’ en güçlü adayı destekleceğini duyurmuştu. Son günlerde ‘millet ittifakı’ cephesinden HDP’ye bazı eleştiriler yapılırken, HDP seçmeninin bir kısmının boykotu dillendirmeye başladığı ifade edilmişti.

Reklam

Demirtaş, “Boykot yapmayın” mesajının ardından, Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yaparak seçmeninden bir kez daha sandığa giderek parti stratejileri doğrultusunda oy vermesini istedi.

‘Sandığa gidin’

HDP’li siyasetçinin mesajları şöyle:

“Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın.

Reklam

Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP’nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum.

Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak.

Partimiz HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz.

Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın, ‘Benim oyum neyi değiştirir ki’ diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum.

Değerli yurttaşlarım; seçim akşamı belki sizlerle yan yana olamayacağım ama Edirne’deki hücremden, sizlerle aynı ekrana bakacağım. Hepimizi mutlu edecek oylarınızı, o ekrana gelecek seçim sonuçlarında görmek üzere sevgiler, selamlar…”