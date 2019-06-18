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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan seçmenine: İmamoğlu’nun söylemi desteklenmeli

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş, “Bugün için İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz” dedi.

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“HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, ‘zorla güzellik’ de olmaz” diye ekleyen Demirtaş, 2016 yılının kasım ayından beri cezaevinde bulunuyor.

Demirtaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde HDP seçmenine sandık başına gitme çağrısında bulunmuş ve seçmenleri aday çıkarılmayan illerde partinin stratejisine destek olmaya çağırmıştı.

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Demirtaş, “Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak” ifadesini kullanmıştı.

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