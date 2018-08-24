Demirtaş’tan seçim değerlendirmesi: ‘Bir oy HDP’ye bir oy İnce’ye’ yöntemi hataydı

HDP’nin eski eş başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “Bir oy HDP’ye bir oy İnce’ye” yönteminin hatalı olduğunu ifade etti.

Yazar Ayşegül Tözeren, Vivet Kanetti, Belma Fırat ve avukat Cihat Duman ile Bilal Altan, dün Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret etti.

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Özgürüz’den Zübeyde Sarı’nın haberine göre ziyareti anlatan Duman, bir buçuk saat konuştuklarını, Demirtaş’ın kendisine dışarıda ne olduğunu sorduğunu kaydetti.

Duman şöyle devam etti: “Dışarıda neler olduğunu sordu kendisi. Ben de dışarıda hiçbir şeyin olmadığını kendisine söyledim. Daha sonrasında üzgün olduğumuzu ve korktuğumuzu söyleyince, neden korkmamamız gerektiğini bizlere anlattı. ‘Umut forumları’nı yapmamızı önerdi. ‘Umut forumlarını dışarıda yapamıyorsanız, bir evin salonunda yapmaya çalışın. Eşimle konuşurum, bizim evde de muhabbet edebilirsiniz’ dedi.”

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Demirtaş’ın seçim değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Duman, “Demirtaş, ‘Bir oy (Muharrem) İnce’ye bir oy HDP’ye’ yönteminin hatalı olduğunu söyledi, ‘Asıl oyumun ortaya çıkmasını istemediler’ dedi” ifadelerini kullandı

‘İletişimi engelliyorlar’

Fırat ise şunları dile getirdi: “Bir arkadaş sohbeti sırasında ‘Bu sessizlikten rahatsızız ve Demirtaş’ı ziyaret etmemiz gerekiyor’ dedik. Ziyaretimiz ani gelişen bir durumdu. Aykırı düşünen politikacılar, yazarlar, sanatçılar muktedirler tarafından şimdiki zamanın F tipi mezarlığında tutuluyorlar. Demirtaş’a kitap hediye etmek istedik, bize kargoyla göndermemizi söylediler. İletişim kurmak isteyen insanların yollarını kapatmak istiyorlar.”

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 8,4’ünü, HDP ise Meclis’te yüzde 11,7’sini almıştı. CHP’nin adayı İnce ise yüzde 30,6’da kalarak seçimi yüzde 52,6 oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kaybetmişti.

HDP’nin barajı aşmasını isteyenler, bir oyun İnce’ye bir oyun da HDP’ye verilmesi yönünde kampanya yapmıştı.