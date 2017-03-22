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Demirtaş’tan referandum mesajı: ‘Hayır’la Türkiye’nin önü açılacak

 

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ çıkacağını söyledi.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre CHP İstanbul Milletvekili SezginTanrıkulu, Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Demirtaş’ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu belirten Tanrıkulu, HDP liderinin referandum mesajını şöyle aktardı: Hayır’la ilgili gerekçeler farklı olsa bile ortak kaygımız Türkiye’dir. HDP de Türkiye partisi olduğu için endişe ve kaygılarımız bu ülkeye dairdir. 16 Nisan’da ‘Hayır’la Türkiye’nin önü açılacak.”

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